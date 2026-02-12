В России объяснили рост вывода денег через дропов и телефонные номера

Количество дропов (люди, передающие карты мошенникам для вывода денег. — «Газета.Ru») и телефонных номеров, через которые выводятся нелегальные средства, растет по нескольким причинам. Часть увеличения действительно связана с расширением теневых схем: злоумышленники активнее используют криптосервисы, посредников и подставных владельцев карт и сим-карт — часто это социально уязвимые граждане или мигранты, сказала «Газете.Ru» эксперт Агентства стратегических инициатив, экс-вице-спикер ГД Ольга Епифанова.

В 2026 году количество обнаруженных карт дропов и телефонных номеров, которые задействуют в незаконных схемах, может увеличиться почти вдвое, сообщает «Коммерсантъ».

«Теневые схемы расширяются. Но в то же время улучшились технологии мониторинга: банки, телеком-операторы и регуляторы стали оперативнее делиться информацией и применять алгоритмы для автоматического выявления подозрительных транзакций, поэтому рост показателей во многом отражает именно повышение эффективности контроля. Сейчас чаще всего используются мошеннические схемы через «безопасные счета», лжеплатформы для инвестиций, фиктивные маркетплейсы и переводы через СБП. Потери потребителей и компаний достигают значительных сумм, и в большинстве случаев речь идет о социальном обмане — когда человека убеждают в безопасности перевода или оформляют на него счета без его ведома», — отметила Епифанова.

По ее словам, чтобы минимизировать риски, нужно устанавливать лимиты на операции, включать двухфакторную аутентификацию и внимательно следить за уведомлениями банка. А главное — не доверять предложениям о быстрых заработках и переводах «в инвестиции» от неизвестных людей, подытожила эксперт.

