Грузинская патриархия назвала протесты справедливыми

Патриархия Грузии заявила, что митинги в Тбилиси были справедливыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что патриархия призвала власти страны быть сдержаннее в отношении людей, которые просто обеспокоены тем, что происходит в стране.

Также, в свою очередь, патриархия попросила жителей не поддаваться эмоциям.

«Призываем население проявить благоразумие и не поддаваться эмоциональному фону», — добавили в пресс-службе патриархии.

Ранее сообщалось, что митингующих разогнали у здания парламента Грузии.

Также стало известно, что число пострадавших во время митинга в Грузии возросло до 52.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Грузии.