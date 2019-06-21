Митингующих разогнали у здания парламента Грузии, сообщает телеканал «Рустави».

По последним данным, митингующих прогнали с площади у здания парламента Грузии при помощи водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

Однако, протестующие направились в сторону площади Свободы.

Ранее сообщалось, что корреспондент «Газеты Ru» пострадала от слезоточивого газа в Тбилиси. Журналистка также рассказала о том, что в настоящее время происходит на улицах Грузии.

Также стало известно, что число пострадавших во время митинга в Грузии возросло до 52.

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