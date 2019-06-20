СК предлагает ввести в УК статьи за врачебные ошибки

Следственный комитет России предложил ввести статьи за врачебные ошибки, сообщает ТАСС.

Документ представлен на портале нормативных правовых документов.

Планируется ввести две новые статьи. Так, статья «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» будет включать наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности, принудительные работы либо тюремный срок до 6 лет в случае гибели двух и более пациентов.

По статье «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности» максимальное наказание составит до 7 лет в случае смерти двух и более лиц.

Ранее СК предложили не сажать врачей за ошибки.