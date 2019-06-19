В ДНР опровергли причастность к крушению МН17

Представитель народной милиции ДНР отверг обвинения в причастности к крушению малазийского Boeing-777 ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что эти обвинения «вызывают сомнения и не соответствуют действительности».

«На протяжении пяти лет мы заявляли, что подразделения ДНР в 2014 году не располагали зенитными комплексами, позволяющими сбить такую воздушную цель», — сообщил представитель народной милиции.

Он также добавил, что республика имела специалистов, которые могли бы обращаться с оружием такого класса.

Были названы четверо подозреваемых в крушении Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе, которое состоялось в июле 2014 года. Среди них три россиянина и один украинец.

Заседание суда по делу о крушении самолета было назначено на 9 марта 2020 года. Оно состоится в Нидерландах.