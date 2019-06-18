Угроза цунами объявлена в Японии

После землетрясения магнитудой 6,5 в Японии объявили угрозу цунами, передает Reuters.

Цунами с высотой волн до метра возможно на северо-западном побережье.

Очаг землетрясения находился в 85 км к северо-востоку от города Ниигата.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.