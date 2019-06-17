Пьяные подростки устроили драку в ТЦ

В Югре сотрудники полиции доставили в участок 15 человек из-за драки выпивших подростков с охранником ТЦ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по ХМАО - Югре.

По данным МВД, группа подростов была в одном из ТЦ вечером 16 июня, двое из них были в состоянии алкогольного опьянения. Охранник, увидев это, попросил их покинуть здание, но молодых людей такой вариант не устроил. Из-за этого началась драка.

Как отмечается, одного подростка увезли на скорой, так как он был «в сильной степени алкогольного опьянения».

Когда его доставили в больницу, он сбежал оттуда, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов, доставлен в полицию, куда позднее доставили еще 15 человек, добавили в МВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.