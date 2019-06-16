Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии, есть жертвы

В Новой Зеландии произошло столкновение двух легкомоторных самолетов, пишет The New Zealand Herald.

Как отмечается, инцидент произошел около аэродрома Худ в городе Мастертон, расположенном на Северном острове.

По предварительной информации, в результате произошедшего погибли оба пилота.

На месте работают сотрудники экстренных служб, причины аварии пока не установлены.

Ранее сообщалось, что два Boeing 737-800 столкнулись при рулении в аэропорту.