СК заинтересовался жесткой посадкой самолета в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Солнечногорске, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, легкомоторный самолет под управлением пилота 1953 г. рождения с пассажиром на борту совершил жесткую посадку между Климово и Тимофеево.

Пилот и находившаяся на борту женщина были госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа.

В Московской области в городском округе Солнечногорск легкомоторный самолет был вынужден совершить жесткую посадку. Причины инцидента неизвестны.