СК заинтересовался жесткой посадкой самолета в Подмосковье
Следственный комитет начал проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Солнечногорске, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По данным следствия, легкомоторный самолет под управлением пилота 1953 г. рождения с пассажиром на борту совершил жесткую посадку между Климово и Тимофеево.
Пилот и находившаяся на борту женщина были госпитализированы.
На месте работает следственно-оперативная группа.
В Московской области в городском округе Солнечногорск легкомоторный самолет был вынужден совершить жесткую посадку. Причины инцидента неизвестны.