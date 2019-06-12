В Латвии запретят носить военную форму СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрил в третьем чтении поправки к законодательству, согласно которым на общественные мероприятия запрещается носить формы тоталитарных режимов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о форме Красной армии, НКВД и прочих правоохранительных органов Советского союза.
Кроме того, сейм поддержала запрет на ношение формы нацистской Германии.
Также депутаты выступили против изображения красной звезды вместе с серпом и молотом.
Теперь данный законопроект должен будет рассмотреть Сейм на пленарном заседании.
Ранее сообщалось, что Латвия хочет запретить ветеранам надевать форму Красной армии 9 мая.