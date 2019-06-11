Делом журналиста Голунова лично займется генпрокурор России

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова лично займется генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, Чайка ей пообещал лично проследить за делом Голунова.

«Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем», — добавила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты теста журналиста Голунова на наркотики.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.

Суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа.