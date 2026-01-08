Словакия прекращает поставки вооружения на Украину и будет оказывать ей помощь исключительно гуманитарного характера. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с главой правительства Чехии, трансляция велась на официальной странице словацкого кабмина в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Выступая в Братиславе, Фицо четко обозначил новую позицию правительства. Он также подтвердил, что Словакия готова участвовать лишь в мониторинге возможного мирного соглашения как соседнее государство.

«Мы будем сосредоточены исключительно на гуманитарном и взаимовыгодном сотрудничестве… никаких солдат, никакого оружия, никакого военного кредита», — сказал словацкий премьер.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о планах Великобритании и Франции создать военные базы на Украине в случае прекращения огня.

В декабре издание Politico писало, что к Венгрии, Словакии и Чехии, которые 19 декабря отказались выделять деньги на финансирование Украины, могут присоединиться и другие страны Евросоюза. Отмечается, что в ближайшие годы из-за дефицита бюджета Украине потребуется «гораздо больше» денег от Европы, и блоку будет «все сложнее» обеспечить потребности страны. Также Украине будет «непросто» получить еще один кредит, как только ее бюджет вновь опустеет.

Ранее Украине предрекли повторение судьбы Сирии, если ЕС оставит ее без помощи.