Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Фанаты «Очень странных дел» обрушили Netflix из-за секретного эпизода

На платформе Netflix начались перебои из-за слухов о секретной серии «Очень странных дел»
Netflix

Фанаты сериала «Очень странные дела» обрушили стриминговую платформу Netflix в ожидании секретного эпизода, которого не было. Об этом сообщает Mirror.

Восьмой и финальный эпизод пятого сезона научно-фантастического проекта вышел на стриминге 1 января 2026 года. Однако ряд фанатов остались недовольны завершением истории и начали активно продвигать теорию о том, что настоящий финальный эпизод выйдет 7 января.

Зрители заходили на Netflix в надежде, что необъявленный девятый эпизод появится онлайн, и платформа ненадолго вышла из строя. Те, кто пытался получить доступ к Netflix, получили сообщение об ошибке следующего содержания: «Что-то пошло не так. Извините, у нас возникли проблемы с вашим запросом. На главной странице вы найдете много интересного».

Netflix официально не отреагировал на фанатские теории, но обновил описание в профиле «Странных дел» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), добавив строчку «Все эпизоды «Очень странных дел» доступны в сети».

В конце 2025 года фанаты «Очень странных дел» в России пожаловались на обман теневого проката.

Ранее было дано объяснение внешности главного монстра из «Очень странных дел».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27580405_rnd_0",
    "video_id": "record::5ef0ec06-8ed7-44bb-b464-434e0622fbc8"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+