Фанаты «Очень странных дел» обрушили Netflix из-за секретного эпизода

Фанаты сериала «Очень странные дела» обрушили стриминговую платформу Netflix в ожидании секретного эпизода, которого не было. Об этом сообщает Mirror.

Восьмой и финальный эпизод пятого сезона научно-фантастического проекта вышел на стриминге 1 января 2026 года. Однако ряд фанатов остались недовольны завершением истории и начали активно продвигать теорию о том, что настоящий финальный эпизод выйдет 7 января.

Зрители заходили на Netflix в надежде, что необъявленный девятый эпизод появится онлайн, и платформа ненадолго вышла из строя. Те, кто пытался получить доступ к Netflix, получили сообщение об ошибке следующего содержания: «Что-то пошло не так. Извините, у нас возникли проблемы с вашим запросом. На главной странице вы найдете много интересного».

Netflix официально не отреагировал на фанатские теории, но обновил описание в профиле «Странных дел» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), добавив строчку «Все эпизоды «Очень странных дел» доступны в сети».

