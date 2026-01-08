Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра

Собянин: в Москве в 2026 году планируется запустить второй трамвайный диаметр
Сергей Гунеев/РИА Новости

В 2026 году в Москве планируется запуск второго трамвайного диаметра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В 2026 году московский трамвай ждет еще немало новинок. На маршрутах Краснопресненской сети будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев. Планируем запустить и второй диаметр Т2 - от МЦД Новогиреево до метро «Чертановская». Это будет новый самый длинный городской трамвайный диаметр в мире — 33 километра», — написал Собянин.

Также до конца 2027 года намечено открытие еще двух трамвайных линий на северо-востоке и востоке столицы. Один участок пройдет по шоссе Энтузиастов от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское, второй — по улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД Останкино.

В конце декабря градоначальник сообщил, что в ближайшие пять лет около 10 районов столицы получат новые станции метро. Он добавил, что развиваться будет и Рублево-Архангельское направление, Филевскую линию продлят до Можайского района и Сколково, а Троицкую — до Троицка. В Печатниках тоже откроется новая станция.

Ранее «Газета.Ru» показала Москву до и после Собянина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579985_rnd_5",
    "video_id": "record::56f858e5-f333-49cc-a7f5-ffd6e6d77bd6"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+