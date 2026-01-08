Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра

Собянин: в Москве в 2026 году планируется запустить второй трамвайный диаметр

В 2026 году в Москве планируется запуск второго трамвайного диаметра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В 2026 году московский трамвай ждет еще немало новинок. На маршрутах Краснопресненской сети будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев. Планируем запустить и второй диаметр Т2 - от МЦД Новогиреево до метро «Чертановская». Это будет новый самый длинный городской трамвайный диаметр в мире — 33 километра», — написал Собянин.

Также до конца 2027 года намечено открытие еще двух трамвайных линий на северо-востоке и востоке столицы. Один участок пройдет по шоссе Энтузиастов от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское, второй — по улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД Останкино.

В конце декабря градоначальник сообщил, что в ближайшие пять лет около 10 районов столицы получат новые станции метро. Он добавил, что развиваться будет и Рублево-Архангельское направление, Филевскую линию продлят до Можайского района и Сколково, а Троицкую — до Троицка. В Печатниках тоже откроется новая станция.

