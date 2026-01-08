Размер шрифта
Петербургские гаишники начали забирать машины у дрифтеров на экспертизу подлинности VIN

В Санкт-Петербурге ГИБДД изъяла машины у дрифтеров под предлогом проверки VIN
В Санкт-Петербурге после дрифта у «Зенит арены» и торгового центра ГИБДД изъяла автомобили у нескольких владельцев и направила их на экспертизу подлинности идентификационной маркировки (VIN-номера). Об этом сообщается в Telegram-канале «Петербургская полиция».

«За рулем Ауди S4 находился 27-летний гость города, который выбрал для себя весьма сомнительное развлечение. Его автомобиль был отправлен на спецстоянку для проведения экспертизы подлинности идентификационного номера (VIN)», —

За рулем кроссовера Kia Sorento находился 24-летний житель Ленинградской области. Как и Audi, его автомобиль был задержан и помещен на спецстоянку в ожидании экспертизы.

Позднее полиция отчиталась об изъятии BMW у еще одного дрифтера, но в другом месте — на парковке торгового центра в Колпинском районе. Его автомобиль также был изъят и направлен на экспертизу подлинности VIN.

Ранее дальнобойщик чудом спасся от летящей навстречу фуры и попал на видео.

