Адвокат объяснил, как Долина передаст квартиру Лурье

Адвокат Алешкин: Долина должна передать Лурье ключи сама или через адвоката

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, как народная певица России Лариса Долина передаст квартиру в Хамовниках ее законной обладательнице Полине Лурье. Юриста цитирует aif.ru.

«Долиной нужно передать ключи через адвоката или непосредственно самой. Подписать акт приема-передачи квартиры», — сказал Алешкин.

Адвокат добавил, что на этом участие Долиной в продаже закончится. Если Долина откажется съезжать из квартиры, продолжил он, после праздников к ее выселению подключатся судебные приставы.

Специалист предположил, что Долина передаст ключи через представителей, а не лично. По мнению Алешкина, она не станет «окончательно уничтожать» свою репутацию и отказываться выезжать из квартиры.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Адвокат Долиной Мария Пухова сообщала, что певица не стала обжаловать решение Мосгорсуда о выселении из квартиры в Хамовниках.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вероника Степанова нашла неожиданное решение в деле Долиной.