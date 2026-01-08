Размер шрифта
Президент Бразилии наложил вето на проект о снижении срока Болсонару

Лула да Силва наложил вето на проект о снижении срока наказания Болсонару
Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наложил вето на законопроект, который позволял существенно снизить срок наказания экс-лидеру страны Жаиру Болсонару. Об этом пишет портал G1.

Документ был одобрен бразильским парламентом в декабре.

В конце ноября прошлого года Болсонару поместили в тюрьму, где он будет отбывать 27-летний срок по делу о попытке организации государственного переворота и руководстве преступным сообществом. Суд вынес приговор экс-главе государства в сентябре. Решение о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

До вынесения приговора Болсонару был под домашним арестом. Однако 23 ноября экс-президент с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства, заменили его, а политика отправили под стражу. Сам Болсонару заявил, что не пытался сбежать из-под ареста, а электронный браслет повредил под воздействием лекарств.

Ранее стало известно об условиях содержания Болсонару в тюрьме.

