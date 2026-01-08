Обмен Касаткина на осужденного в России француза попал на видео

В ФСБ показали видео возвращения задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина в Москву.

Даниил Касаткин был экстрадирован из Франции, где его задерживали по требованию американских властей. В обмен на него в Россию был передан гражданин Лоран Винатье (признан в РФ иностранным агентом), ранее осужденный российским судом и помилованный указом президента России для проведения этой процедуры.

8 января Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль» по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. В США баскетболисту грозило до 25 лет лишения свободы. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

Ранее в ФСБ подтвердили возвращение задержанного во Франции Касаткина в Москву.