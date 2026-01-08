Карди Би научила мужчин есть бананы

iamcardib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская рэперша Карди Би в шутку научила мужчин, как правильно есть бананы. Рекомендациями она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По мнению Карди Би, чтобы не стать предметом насмешек, нужно отламывать плод и есть по кусочку.

«Если вы мужчина, то вот как вам нужно есть банан на публике. Нужно его разламывать», — сказала она.

В ноябре Карди Би показала золотое украшение из пуповины ребенка. Артистка превратила пуповину малыша в необычное ювелирное изделие — сначала специалисты аккуратно высушили пуповину, придали ей желаемую форму сердца, а затем покрыли специальным составом, имитирующим золото.

Рэперша в третий раз стала матерью 7 сентября прошлого года. При этом звезда сообщила о рождении дочери только спустя пять дней. Предыдущих детей она родила от рэпера Оффсета.

Ранее Карди Би потеряла бриллиант для пирсинга на ягодицах.