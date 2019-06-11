В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал

В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.

Отмечается, что у арестованного мужчины в руках находились две сумки. Мужчина кричал, что в них бомба и оружие. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь, в результате чего мужчину ранили в обе ноги. В его вещах впоследствии были обнаружены разные документы, удостоверяющие его личность.

«Полиция работает над установлением личности человека и сотрудничает в этой работе с полицией других стран», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что теракт предотвращен в Нью-Йорке на Таймс-Сквер.