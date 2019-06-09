Более 1 млн человек вышли на акцию протеста в Гонконге
В Гонконге более 1 млн человек приняли участие в акции протеста против закона об экстрадиции, сообщает ТАСС.
Некоторые СМИ уточняют, что в акции участвуют 500 тыс. человек.
Отмечается, что мероприятие проходит спокойно, в отдельных районах произошли мелкие стычки с полицией.
Уточняется, что Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем, однако теперь власти готовят соответствующий законопроект.
Идея принятия закона вызвала бурные споры в обществе и спровоцировала акции протеста.