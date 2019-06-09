Более 1 млн человек вышли на акцию протеста в Гонконге

В Гонконге более 1 млн человек приняли участие в акции протеста против закона об экстрадиции, сообщает ТАСС.

Некоторые СМИ уточняют, что в акции участвуют 500 тыс. человек.

Отмечается, что мероприятие проходит спокойно, в отдельных районах произошли мелкие стычки с полицией.

Уточняется, что Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем, однако теперь власти готовят соответствующий законопроект.

Идея принятия закона вызвала бурные споры в обществе и спровоцировала акции протеста.