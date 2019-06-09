В Рособрнадзоре подсчитали нарушителей на ЕГЭ

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В Рособрнадзоре проинформировали о количестве нарушителей, которые были удалены с ЕГЭ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, с начала основного периода экзаменов из-за нарушений были удалены 522 человека.

«У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после экзаменов 14 выпускников разместили в интернете варианты контрольных работ, принадлежность материалов была установлена.

Ранее Рособнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ. В ведомстве подчеркнули, что результаты по профильной математике стали лучше.