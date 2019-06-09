15 человек пострадали в ДТП под Сочи

В ДТП в Сочи пострадали не менее 15 туристов, передает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, автобус попал в аварию. В результате этого пострадали не менее 15 человек.

В настоящее время на место аварии отправлены экипажи скорой помощи.

Детали инцидента пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Германии 25 детей пострадали в ДТП.