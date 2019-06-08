В Калифорнии сорвали джекпот на $530 млн

В американском штате Калифорния был продан билет лотереи Mega Millions, выигравший джекпот в размере $530 млн. Об этом говорится в твиттер-аккаунте лотереи.

Как отмечается, в билете совпали все цифры, которые нужны были для выигрыша джекпота.

Уточняется, что в 2018 году в лотереи Mega Millions был разыгран рекордный джекпот в истории лотереи — более $1,5 млрд, который выиграла женщина в Южной Каролине.

Причем правила розыгрыша таковы, что шансы на победу невелики.

Ранее сообщалось, что безработный американец выиграл в лотерее $27З млн.