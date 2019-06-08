Суд отказался арестовывать журналиста Голунова

Никулинский суд Москвы отказался арестовывать обвиняемого в попытке сбыта наркотиков журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает РИА «Новости».

Судья принял решение, что мерой пресечения будет избран домашний арест до 7 августа.

На заседании Голунов заявил, что невиновен.

Ранее об аресте просило следствие и прокурор.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.