Журналиста Голунова привезли в суд
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова из больницы привезли в Никулинский суд Москвы, передает РИА «Новости».
На суде будет слушаться дело о попытке сбыта наркотических веществ и приниматься решение по мере пресечения.
Адвокат журналиста Ольга Динзе также пришла в суд.
Следствие просит арестовать Голунова.
Ранее врачи не нашли травм у журналиста Голунова.
В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.
Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.