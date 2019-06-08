Журналиста Голунова привезли в суд

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова из больницы привезли в Никулинский суд Москвы, передает РИА «Новости».

На суде будет слушаться дело о попытке сбыта наркотических веществ и приниматься решение по мере пресечения.

Адвокат журналиста Ольга Динзе также пришла в суд.

Следствие просит арестовать Голунова.

Ранее врачи не нашли травм у журналиста Голунова.

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.