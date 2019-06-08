Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

Кобяков пообещал, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор. К этому делу также подключаться пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков и генеральный прокурор Юрий Чайка.

«Посмотрим, проверим, изучим», — подчеркнул Кобяков.

Он напомнил, что за обман и за подтасовку фактов есть статья и привел слова главы России Владимира Путина, что каждый должен заниматься своим делом и отвечать за это.

Ранее сообщалось, что журналисту Голунову вызвали скорую.