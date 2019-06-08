Россиянка умерла в такси в Доминикане

Жительница российского Саранска внезапно скончалась во время отдыха в Доминиканской республике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу доминиканского отделения посольства России в Венесуэле Михаила Евдокимова.

Как отмечается, россиянка приехала отдохнуть в город Сосуа. Однако через время ей стало плохо, и она вызвала такси, чтобы доехать до больницы. Женщина скончалась по дороге в больницу.

По предварительны данным, жительница Саранска умерла из-за оторвавшегося тромба.

Дипломат отметил, что инцидент произошел 29 мая, в настоящее время тело россиянки все еще находится в Санто-Доминго.

Ранее сообщалось, что умерла самая старая жительница России.