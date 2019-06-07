Задержан второй подозреваемый в убийстве Калмановича

Пресненский суд Москвы арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Шатбая Калмановича Батыра Тумгоева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, по решению суда Тумгоев был заключен под стражу до 28 июня.

Уточняется, что защита настаивает на альтернативной мере пресечения — домашнем аресте или залоге в размере 3 млн руб.

До этого суд арестовал другого фигуранта по делу об убийстве предпринимателя — Али Белхороева.

Оба подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «покушение на убийство», «убийство» и «незаконный оборот оружия».

Убийство предпринимателя произошло 10 лет назад. Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен, в Новодевичьем проезде в Москве. Из тела Калмановича извлекли 15 пуль.

Существует несколько версий якобы причастности бизнесмена к криминальному миру, однако ни одна из них не была доказана.