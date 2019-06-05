Девушка нашла рептилию в своих ягодах в супермаркете

Посетительница британского супермаркета Sainsbury's обнаружила в пластиковой коробке с малиной небольшого геккона, сообщает The Sun.

Британка Лаура Джонсон выбирала фрукты и увидела, как мужчина заносит в свою тележку пачку малины с рептилией внутри. Она закричала и позвала сотрудника магазина.

Прибежавший работник принес извинения и передал геккона в благотворительную организацию RSPCA.

Женщина выразила надежду, что ящерка не пострадала.

В свою очередь магазин проводит расследование, чтобы понять, как в их ягодах оказалась ящерица.