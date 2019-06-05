Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

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В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, террористический акт планировался силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе Донецка.

Уточняется, что боевики запустили беспилотник, оснастив его взрывным устройством. Однако подразделения ПВО смогли сбить летательный аппарат.

Республика потребовала привлечь к ответственности военоначальников, которые отдали приказ об атаках.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовные дела из-за обстрела в Донбассе.