Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, террористический акт планировался силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе Донецка.
Уточняется, что боевики запустили беспилотник, оснастив его взрывным устройством. Однако подразделения ПВО смогли сбить летательный аппарат.
Республика потребовала привлечь к ответственности военоначальников, которые отдали приказ об атаках.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовные дела из-за обстрела в Донбассе.