Прохожий, которого защищал убитый спецназовец, ушел в отказ

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Прохожий, за которого в Подмосковье заступился спецназовец Никита Белянкин, заявил, что не помнит погибшего военного. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, к тому моменту, когда Белякин пришел на помощь, он лежал с раной в животе.

Он также добавил, что даже не видел спецназовца.

Мужчина подчеркнул, что не помнит из-за чего началась драка.

Ранее стало известно имя задержанного за убийство героя-спецназовца в Подмосковье.

24-летний Белянкин был убит в драке в подмосковном поселке Путилково. Молодой человек попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.