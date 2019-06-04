Отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в тюрьме

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Отец россиянки Марии Бутиной, которая отбывает тюремный срок в США, рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бутина, ему удалось связаться с дочкой несколько дней назад. Как он уверяет, она держится достаточно уверенно.

Также он отметил, что условия у Бутиной обычные, но в отличие от следственного изолятора несколько демократичнее. Теперь у нее есть интернет, она может ежемесячно говорить по телефону по 300 минут и пользоваться видеосвязью.

«Есть возможность написать, пользоваться мессенджером, хотя он специализированный — тюремного общения», — добавил Бутин.

Ранее стало известно новое место заключения Бутиной.