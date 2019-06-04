На Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с полицейской машиной.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по Кутузовскому проспекту в сторону центра города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем полиции KIA, следовавшим с включенными спецсигналами. После ДТП автомобиль ВАЗ-2115 совершил столкновение еще с тремя транспортными средствами, двигавшимся в сторону центра Москвы», — говорится в сообщении.

В свою очередь ряд телеграмм-каналов сообщила, что авария произошла с участием автомобилей Федеральной службы охраны и Министерства внутренних дел.