Список площадок для строительства храма в Екатеринбурге сократят до пяти

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предложил сократить список для опроса о месте для строительства храма до пяти наименований, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам вопрос на этой неделе еще раз обсудят с архитекторами. В итоге предложат пять площадок, которые могут вынести на обсуждение.

Он отметил, что основными площадками в настоящее время являются пересечение улиц Белинского и Фурманова, недостроенная гостиница рядом с цирком, пустырь в центре города за Макаровским мостом, площадь Труда, заброшенная больница скорой помощи и по-прежнему сквер около театра драмы. После выбора пяти основных вариантов рабочая группа приступит к разработке механизма опроса граждан.

Ранее жители Екатеринбурга предложили построить храм на Марсе.