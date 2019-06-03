Установлены участники драки с убитым спецназовцем

Следователи установили личность подозреваемого в убийстве спецназовца Никиты Белянкина, сообщает «Российская газета».

В СК подтвердили, что им удалось получить информацию о виновных, уже были «проведены осмотры их мест жительства, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования».

Также были назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.

Ранее женщина, на руках которой умер 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, рассказала о последних минутах жизни погибшего.