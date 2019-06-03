Отец убитого спецназовца раскрыл душераздирающие подробности о сыне

Алексей Белянкин, отец убитого в драке спецназовца Никиты, рассказал, каким при жизни был его сын, сообщает Mash.

По его словам, он всю жизнь заступался как за женщин, так и за мужчин.

Он рассказал, что, когда молодой человек учился в старших классах, на новогодние праздники он спас девушку от насильника. Преступника Никита поймал и сдал в полицию.

Отец мужчины добавил, что его сын всю жизнь хотел работать на оперативной работе, так как это было его призвание.

Ранее сообщалось, что погибший в драке в Подмосковье 24-летний мужчина был бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий.