О погибшем в драке ветеране боевых действий рассказали в СК
Погибший в драке в Подмосковье 24-летний мужчина был бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий, сообщили в ГУ СК России по Московской области, передает ТАСС.
Предварительно установлено, что ночью 1 июня потерпевший стал очевидцем конфликта, возле кафе в Красногорске.
В ведомстве отметили, что «он не смог остаться равнодушным» и попытался помочь мужчине, которому нанесли ножевое ранение. Мужчина сделал из травматического пистолета несколько выстрелов в воздух, тогда ему нанесли удар ножом в область сердца.
Установлено, что потерпевший был бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий.
Ранее Друг убитого спецназовца раскрыл обстоятельства его смерти.