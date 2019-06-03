О погибшем в драке ветеране боевых действий рассказали в СК

Погибший в драке в Подмосковье 24-летний мужчина был бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий, сообщили в ГУ СК России по Московской области, передает ТАСС.

Предварительно установлено, что ночью 1 июня потерпевший стал очевидцем конфликта, возле кафе в Красногорске.

В ведомстве отметили, что «он не смог остаться равнодушным» и попытался помочь мужчине, которому нанесли ножевое ранение. Мужчина сделал из травматического пистолета несколько выстрелов в воздух, тогда ему нанесли удар ножом в область сердца.

Установлено, что потерпевший был бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий.

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