Друг убитого спецназовца раскрыл обстоятельства его смерти

Друг погибшего в драке бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина Иван Шуханов рассказал об обстоятельствах трагедии, сообщает РЕН.

К убийству может быть причастен сотрудник бара.

По его словам, Белянкин показал пистолет и выстрелил в воздух, чтобы успокоить нападавших.

Шуханов отметил, что его друга зажали между машинами, в это время борьбе кто-то успел воткнуть ему нож в сердце.

Инцидент произошел накануне вечером в подмосковном Путилково. Белянкин пытался разнять драку и получил удар ножом в сердце.