Маньяка из 90-х приговорили к пожизненному сроку

Свердловский областной суд приговорил 48-летнего Дмитрия Баласова к пожизненному сроку, сообщает «Екатеринбург.Онлайн».

Мужчина совершал преступления с 1992 по 2014 год. Отмечается, что задержать его удалось лишь 2018 году, когда он пытался уехать из страны.

Он признан виновным в изнасиловании 12 женщин, одну из которых убил. Также он признан виновным в грабежах и разбойных нападениях. Экспертиза признала его вменяемым.

Отбывать наказание Баласов будет в колонии особого режима.

Приговор вступит в законную силу через десять дней, если не будет обжалован.