В Косово потребовали расследования в ООН против избитого россиянина
Глава МИД самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН провести расследование в отношении российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовских силовиков, передает РИА «Новости».
По словам министра, россиянин злоупотребляет иммунитетом сотрудника ООН, участвует «в сомнительных и преступных планах и действиях». Пацолли добавил, что такие люди не должны являться сотрудниками ООН или ее миссии.
Он также пообещал требовать от косовской дипмиссии в США, рассмотреть в ООН дело Краснощекова, «которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка» в Косово.
Ранее в ООН прокомментировали объявление россиянина персоной нон грата в Косово.