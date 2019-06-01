В Косово потребовали расследования в ООН против избитого россиянина

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Глава МИД самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН провести расследование в отношении российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время операции косовских силовиков, передает РИА «Новости».

По словам министра, россиянин злоупотребляет иммунитетом сотрудника ООН, участвует «в сомнительных и преступных планах и действиях». Пацолли добавил, что такие люди не должны являться сотрудниками ООН или ее миссии.

Он также пообещал требовать от косовской дипмиссии в США, рассмотреть в ООН дело Краснощекова, «которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка» в Косово.

Ранее в ООН прокомментировали объявление россиянина персоной нон грата в Косово.