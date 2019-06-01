Взрывы в Дзержинске произошли на следующий день после увольнения гендиректора завода

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Гендиректор завода «Кристалл» в Дзержинске был отстранен от работы накануне произошедших взрывов, передает РИА «Новости».

Уточняется, что он был уволен 31 мая за неоднократное нарушение норм безопасности.

После взрыва в апреле на предприятии работала комиссия, по итогам которой его отстранили от работы.

Ранее число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось почти до 80.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.