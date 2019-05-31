Алиментщику не удалось спрятаться от приставов в могиле

Пресс-секретарь регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Астраханской области Наталья Сурова рассказала, что в Астрахани должник по алиментам попытался спрятаться от судебных приставов в могиле на кладбище, но был найден и оштрафован. Об этом сообщает «Российская газета».

По ее словам, задолженность мужчины превышала 200 тыс. руб. Поскольку должник не являлся на прием к приставу и не проживал по месту постоянной регистрации, его объявили в исполнительный розыск.

Впоследствии приставы выяснили, что мужчина работает копателем могил на кладбище, где его и обнаружили сотрудники ФСПП.

«Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. После того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни», — рассказала Сурова.

Он добавила, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

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