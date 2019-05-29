Названа причина смерти школьницы на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах у выпускницы, скончавшейся во время сдачи ЕГЭ по математике, был порок сердца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Чувашии.

До этого стало известно, что школьнице стало плохо во время экзамена, и она умерла.

Как отмечается, порок сердца у нее был врожденным.

Уточняется, что медики и две бригады службы «03» оказали выпускнице оперативную медицинскую помощь, но спасти ее не удалось.

«В настоящее время ведется служебное расследование», — отмечается в сообщении Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Перми проведут молебен об успешной сдаче ЕГЭ.