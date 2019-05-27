Панда альбинос найдена в Китае

В диких лесах Китая была замечена особь редчайшего вида панд альбиносов, об этом сообщает «Би-би-си».

Исследователи опубликовали фотографию животного, сделанную в провинции Сычуань в округах заповедника Вулонг. Специальные датчики запечатлели панду, которая передвигалась по зарослям.

Представитель заповедника Дуан Чжаоган рассказал, что администрацией парка было принято решение установить больше инфракрасных датчиков и камер для того, чтобы наблюдать за ростом и развитием животного. Он также заявил, что планируется установить более тщательное наблюдение за всем парком, с целью определить, взаимодействовала ли особь с другими большими пандами на периметре Вулонга.

Зоологи знали о существовании абсолютно белых панд, но до этого времени они никогда не попадали в объективы камер.

Ранее сообщалось, что редкие свинки-пекари родились в зоопарке Праги.