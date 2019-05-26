Кадыров возмущен избиением полицией Франции корреспондента RT

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал действия французской полиции после того, как корреспондента RT France Фредерика Эгуи избил полицейский во время протестов «желтых жилетов» в Тулузе.

По его мнению, слов европейских политиков в поддержку свободы слова ждать не стоит.

«В Тулузе полицейский атаковал журналиста RT. Конечно, теперь прозвучат громкие заявления о защите свободы слова из уст всех президентов и премьеров Европы, представителей Госдепа! Как бы не так! Дождетесь!» — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что полицейский избил журналиста RT дубинкой.