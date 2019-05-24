Российская школа умолчала об избиении ученика старшеклассниками

Руководство школы в Воронежской области скрыло факт избиения тремя старшеклассниками 13-летнего ученика, передает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление Следственного комитета России.

Отмечается, что после избиения подросток был госпитализирован. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом ушной раковины, гематомы и ушибы.

При этом СМИ сообщали, что завуч школы просила учеников не рассказывать об инциденте родителям.

По имеющимся данным, мать мальчика подала в полицию заявление об избиении сына, по факту происшествия организована проверка.

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