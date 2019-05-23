Три поезда застряли в тоннеле московского метро

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево».

Как отмечается, поезда с пассажирами не могут тронуться с места уже около часа.

В метрополитене добавили, что в настоящее время все поезда отправились в сторону «Бибирево».

Ранее сообщалось, что сбой произошел на серой ветке метро Москвы.