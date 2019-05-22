The New York Times рассказал о «новом немецком антисемитизме»

В настоящее время в Германии проживают около 200 тыс. евреев, и многие из них за последние пять лет стали испытывать больший страх в силу антисемитизма, пишет The New York Times Magazine.

«Новый немецкий антисемитизм» — под таким заголовком вышел материал в издании.

В прошлом году в Германии проводился опрос под эгидой Европейского союза, в котором большая часть респондентов (85%) охарактеризовала антисемитизм как большую проблему. 89% заявили, что ситуация ухудшилась в последние пять лет.

Отмечается, что в 2018 году общее количество всех преступлений в Германии на почве антисемитизма увеличилось на 20% до 1,7 тыс., в то время как число насильственных антисемитских преступлений возросло примерно на 86%, до 69.

Определить причину подобных преступлений довольно сложно. Когда авторы исследования изучили все зарегистрированные преступления на почве антисемитизма в Берлине в 2018 году, они не смогли определить идеологическую мотивацию почти в половине случаев, указывает издание.

По статистике, большинство преступлений совершили правые экстремисты, однако евреи, проживающие в Германии, говорят о другой тенденции. По итогам опроса респондентов, которые сталкивались с антисемитизмом в течение последних пяти лет, множество из них (41%) говорило о преследовании со стороны мусульман c экстремистскими взглядами.