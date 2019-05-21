В МВД заявили об обнищании полицейских

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Заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Аркадий Гостев заявил, что из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годах уровень жизни полицейских упал. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что ведомство получает слишком мало денег в рамках госпрограммы по борьбе с организованной преступностью, которая вступила в силу с 2013 году. По его словам, на эту программу приходится 70% дотаций ведомства из федерального бюджета.

«В частности, размеры денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел оставались неизменными с 2012 года по 2017 год, практически шесть лет», — сказал Гостев.

При этом, напомнил замглавы МВД, за это время рубль постепенно терял покупательную способность, а значит снизился и уровень жизни полицейских.

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